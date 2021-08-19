Ульвия Худиева, собкор 15:09

После захвата власти в Афганистане талибами страну в спешке начали покидать десятки тысяч человек. Основной поток афганских беженцев направляется в соседние страны, а также в Турцию и Европу. Внимание всех турецких СМИ сегодня приковано к границе с Ираном, откуда идет нескончаемый поток стремящихся покинуть свою страну афганцев. Талибы берут под свой контроль Афганистан не в первый раз. В середине девяностых страну также покидали ее граждане, опасавшиеся за свою жизнь и не пожелавшие жить по законам шариата. Тогда группа афганцев прибыла и в Азербайджан. Были ли в этот раз обращения от афганцев о переезде в Азербайджан?

Как заявил haqqin.az советник по внешним связям представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) в Азербайджане Эльсевяр Агаев, пришло уже несколько онлайн-запросов от лиц, которые опасаются за свою безопасность из-за событий в Афганистане. И азербайджанское представительство (УВКБ) проконсультировало этих лиц по вопросам национальной процедуры предоставления убежища в Азербайджане. По словам Эльсевяра Агаева, в Азербайджане в общей сложности насчитывается 1 654 беженца из разных стран и 162 просителя убежища. 1 226 из них являются выходцами из Афганистана, большинство из них проживают в Баку и на близлежащих территориях. «У беженцев из Афганистана и других стран есть возможность получать основные иды услуг - здравоохранения, образования, занятости, но у них до сих пор нет никакого официального статуса», - сказал Агаев, добавив, что в азербайджанском законодательстве нет никаких положений об ограничении числа обращений за убежищем. В то же время в Государственной миграционной службе заявили haqqin.az, что после известных событий в Афганистане к ним не поступало обращений в связи с предоставлением статуса беженца.

«В общей сложности Государственная миграционная служба предоставила 9 заявителям из Афганистана статус беженца. Большинство из них проживают в Баку. Беженцы из Афганистана в основном работают в строительном секторе и сфере услуг», - заявили в госслужбе. А председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе, руководитель Платформы евразийских миграционных инициатив Азер Аллахверанов сообщил haqqin.az, что афганские беженцы в основном направляются в Турцию и Европу. В связи с этим есть вероятность, что определенная группа афганцев может прибыть и в Азербайджан. «В свое время, когда в Афганистане шли активные боевые действия и движение «Талибан» захватило власть в стране, около полутора миллионов афганских беженцев укрылись в Иране. В последующие годы талибы были вытеснены, и большинство из них вернулись на родину. Но определенная группа осталась в Иране, а кто-то эмигрировал в Европу. Прибывали они тогда и в Азербайджан», - сказал он.