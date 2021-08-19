Что Меркель скажет Путину на прощание

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву с краткосрочным официальным визитом, в рамках которого она проведет последние в своем нынешнем статусе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Deutsche Welle пишет, что переговоры лидеров Германии и России запланированы на 15:00 (мск) и, как ожидается, продлятся около двух часов. Совместная пресс-конференция Меркель и Путина намечена на 17:30, после чего канцлер Германии сразу же вылетит в Берлин.