Что Меркель скажет Путину на прощание
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву с краткосрочным официальным визитом, в рамках которого она проведет последние в своем нынешнем статусе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Deutsche Welle пишет, что переговоры лидеров Германии и России запланированы на 15:00 (мск) и, как ожидается, продлятся около двух часов. Совместная пресс-конференция Меркель и Путина намечена на 17:30, после чего канцлер Германии сразу же вылетит в Берлин.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом". Ожидается, что в рамках международной повестки политики обсудят последствия захвата Афганистана движением "Талибан", а также выполнение минских договоренностей по Донбассу.
Кроме того, темой для обсуждения станет дальнейшая судьба газопровода "Северный поток-2" и гарантии России по поводу сохранения транзита газа через Украину. Также Меркель планирует обсудить с Путиным ситуацию в Беларуси. Вероятнее всего, часть времени будет уделена политической ситуации в России.