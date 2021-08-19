Кто позвонил Меркель во время переговоров с Путиным
Телефонный звонок внезапно раздался в начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходящей в Кремле: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый, сообщает РИА Новости.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.