Nar продолжает поддержку крупнейшей библиотеки аудиокниг на азербайджанском языке

С целью создания крупнейшей в стране библиотеки звукозаписи Nar продолжает социальный проект «Живая книга». На сегодняшний день в рамках проекта 276 произведений 35 авторов мировой и азербайджанской литературы размещены на канале YouTube в виде аудиокниги на родном языке.

Цель проекта, разработанного совместно с Radio Antenn 101 FM, - сделать чтение более доступным для всех, в том числе для лиц с ограниченными возможностями зрения.

На постоянно обновляемом канале «Живая книга» можно легко слушать произведения разных жанров и размеров. Кроме того, в выходные дни с 12:00 до 14:00 на волне 101 FM Radio Antenn в прямом эфире можно услышать «Живую книгу». Трансляция также ведется на официальных страницах радио и «Живой книги» в Facebook.

Вы можете посетить канал «Живая книга» по этой ссылке: youtube.com/c/LiveBook