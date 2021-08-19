Вагит Алекперов выставил на продажу свою суперъяхту
Российский миллиардер азербайджанского происхождения, глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов выставил на продажу свою суперъяхту Galactica Super Nova. Об этом пишет Boat International.
Galactica Super Nova — самая большая алюминиевая яхта в мире. Длина судна составляет 70 метров. Galactica Super Nova нидерландская верфь Heesen построила по заказу миллиардера в 2016 году. Прямо перед этим Алекперов продал свою 50-метровую яхту Galactica. Бизнесмен хотел выручить за нее 21 миллион долларов, но в итоге ее пришлось продать с дисконтом за 19,5 миллиона.
Galactica Super Nova выставлена на продажу за 75 миллионов евро (почти 88 миллионов долларов).
Яхта отличается роскошным интерьером. На ее борту оборудованы шесть кают, которые могут разместить 12 гостей. Люкс-каюта владельца расположена в носовой части судна. Она декорирована роскошными панелями из оникса. На верхней палубе расположены VIP-апартаменты с панорамным видом, ванной комнатой, отдельным кабинетом и гостиной. На нижней палубе расположены четыре двухместные каюты с ванными комнатами. На яхте оборудованы места для отдыха, лаунж-зона и бассейн.