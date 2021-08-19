ООН приостановила продовольственную помощь Афганистану

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану «в связи с неуверенностью в безопасности», сообщило представительство России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«WFP временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле»,— сообщило представительство России при FAO ТАСС.

Ранее официальный представитель WFP Кун Ли заявил о стремлении продолжить гуманитарные программы в Афганистане при гарантиях безопасности персонала и партнеров. Согласно позиции организации, ситуация в Афганистане «имеет все признаки гуманитарной катастрофы». По данным WFP, каждый третий житель страны испытывает острую нехватку продовольствия.