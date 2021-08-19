На основании информации, поступившей от сотрудников Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с Главным управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, предотвращена реализация наркотических средств в большом количестве.

Согласно информации, наркоторговцев задержали при помощи подсадного покупателя, которым выступил сотрудник таможни. Мухаммед Мамедов прибыл в поселок Ходжасан на автомобиле Mercedes-Benz S 600 за рулем которого находился Парвин Рзаев.

Увидев, что Мамедов был задержан, Парвин Рзаев скрылся с места происшествия, протаранив автомобиль, принадлежащий сотрудникам таможни.

При досмотре сумки, изъятой у Мухаммеда Мамедова, в 9 пакетах было обнаружено наркотическое средство - опиум общим весом 8720,6 грамма.

В результате оперативно-розыскных мероприятий утром 04 августа 2021 года другой член преступной группы Сулейман Ровшан оглу Мусазаде был задержан на территории Ясамальского района города Баку, а Парвин Рзаев-утром 05 августа 2021 года в городе Ширван.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджанской Республики.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены Мамедов Магомед Агакерим оглы, Мусазаде Сулейман Ровшан оглы и Рзаев Парвин Гасан оглы. Им предъявлены обвинения по указанным статьям. В отношении этих лиц решением Ясамальского районного суда города Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.