Как в Нафталанском центре возвращают к жизни карабахских инвалидов фото
В Нафталанский реабилитационный центр Госагентства по социально-медицинской экспертизе и реабилитации при Министерства труда и социальной защиты населения организован очередной медиатур с целью непосредственного ознакомления работников СМИ с оказываемыми ветеранам войны реабилитационными и социально-психологическими услугами.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в последние годы по поручению президента Ильхама Алиева в соответствии с современными требованиями была создана и сдана в эксплуатацию сеть реабилитационных центров, которые имеют важное значение для предоставления восстановительного лечения и оказании социально-психологических услуг ветеранам, получившим ранения в ходе Отечественной войны. За 2019-2021 гг. после капитального ремонта и реконструкции в пользование пациентов были переданы 12 оснащенных современным оборудованием учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию. И уже 1 400 ветеранам, их близким, а также членам семей шехидов были оказаны социально-психологические и реабилитационные услуги.
За указанный период 115 военнослужащих были обеспечены 119 высокотехнологичными протезами для нижних конечностей. За минувший период этого года 1 162 инвалидам войны первой и второй карабахских войн выданы 8639 реабилитационных средств.
В Нафталанском реабилитационном центре ветеранам Отечественной войны также оказываются реабилитационные услуги на основе испытанных лечебных процедур. За поствоенный период в этом центре около 100 ветеранам были оказаны социально-психологические и реабилитационные услуги. В центре, оснащенном современным оборудованием, на основе эффективных физиотерапевтических методов оказываются реабилитационные услуги. Также применяются испытанные лечебные процедуры с использованием нафталановой нефти.
Представители СМИ ознакомились в центре с созданными условиями, предоставляемыми услугами и физиотерапевтическими процедурами, которые проходят ветераны войны.