В Нафталанский реабилитационный центр Госагентства по социально-медицинской экспертизе и реабилитации при Министерства труда и социальной защиты населения организован очередной медиатур с целью непосредственного ознакомления работников СМИ с оказываемыми ветеранам войны реабилитационными и социально-психологическими услугами.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в последние годы по поручению президента Ильхама Алиева в соответствии с современными требованиями была создана и сдана в эксплуатацию сеть реабилитационных центров, которые имеют важное значение для предоставления восстановительного лечения и оказании социально-психологических услуг ветеранам, получившим ранения в ходе Отечественной войны. За 2019-2021 гг. после капитального ремонта и реконструкции в пользование пациентов были переданы 12 оснащенных современным оборудованием учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию. И уже 1 400 ветеранам, их близким, а также членам семей шехидов были оказаны социально-психологические и реабилитационные услуги.