Афганские силы сопротивления вытесняют талибов

Глава Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у движения "Талибан" три района в северо-восточной афганской провинции Баглан, сообщает РИА Новости.

"Сопротивление террористам "Талибана" - мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.

Силы сопротивления убили и ранили десятки талибов в ходе боев за возвращение контроля над районами в провинции Баглан, также сообщил РИА Новости источник в провинции.