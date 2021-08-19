Газовики решили проблемы жителей Сафалы

Акция ПО «Азеригаз» «Открытый микрофон» успешно продолжается, сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.

«Передвижная приемная» была организована в селе Сафалы Шемахинского района. Жители, которые годами страдали от нехватки голубого топлива, высказывали свои жалобы и предложения.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, глава Исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов и депутат Тамам Джафарова. Все проблемы местных жителей были решены на месте.