Али Гасанова и его сына вызывают в суд представлено ходатайство
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли и других обвиняемых.
На заседании под председательством судьи Азера Пашаева адвокат обвиняемого Надира Мамедова, Джаваншир Сулейманов, подал ходатайство о необходимости вызова в суд дополнительных свидетелей. В частности, адвокат потребовал допросить на суде бывшего помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, его сына Шамхала Гасанлы и родственницу Гюляр Велиеву.
Ходатайство было оставлено нерассмотренным на текущем этапе суда. Затем выступил гособвинитель, который зачитал обвинительный акт.
Согласно обвинению, Вугар Сафарли, будучи в сговоре с главным бухгалтером фонда и другими лицами, присвоили средства, выделенные государством. В частности была завышена арендная плата административного здания, в котором находился Фонд. В обвинительном акте также указана сумма растраченных средств, выделенных для строительства Дома журналистов.
Отмечается, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намиком Гаджиевым присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.
Подсудимые не признали себя виновными. Следующее заседание суда назначено на 3 сентября.
Отметим, что Вугар Сафарли в настоящее время находится под арестом, а другие обвиняемые под контролем полиции.