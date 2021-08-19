В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли и других обвиняемых.

На заседании под председательством судьи Азера Пашаева адвокат обвиняемого Надира Мамедова, Джаваншир Сулейманов, подал ходатайство о необходимости вызова в суд дополнительных свидетелей. В частности, адвокат потребовал допросить на суде бывшего помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, его сына Шамхала Гасанлы и родственницу Гюляр Велиеву.

Ходатайство было оставлено нерассмотренным на текущем этапе суда. Затем выступил гособвинитель, который зачитал обвинительный акт.