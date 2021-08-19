Путин обратился к коллективному Западу: Не навязывайте свои ценности и свою демократию другим государствам

Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и общественной жизни, - заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", - цитирует РИА Новости российского лидера.