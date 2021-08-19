Путин заявил, что искоренит коррупцию в России

Борьба с коррупцией - важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Россия будет делать все для искоренения коррупции в стране, - заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

"Борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода, - сказал Путин. - Хотя сама по себе борьба с коррупцией - чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаем большое значение и будем делать все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова".

Президент РФ также указал, что с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. "Это одно из важнейших условий, чтобы эта борьба была эффективной", - подчеркнул Путин.