Эрдоган обвинил Запад: «Миллиарды тратились не на афганский народ»

«Страны Запада долгие десятилетия не уделяли должного внимания развитию Афганистана. Миллиарды долларов тратились на иные цели, а афганский народ в итоге был оставлен наедине со своими проблемами», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Как сообщает Анадолу, турецкий лидер не исключил диалога с движением «Талибан».

«Реалии налицо. Если поступит подобное предложение, мы открыты для переговоров», - сказал Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что Турция долгие годы демонстрирует четкий подход к развитию инфраструктуры Афганистана. «Работы в данном направлении продолжаются по сей день», - сказал турецкий лидер.