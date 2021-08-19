300 тысяч афганцев хлынули в Турцию

Президент Турции Р.Т.Эрдоган опроверг утверждения ряда оппозиционных политиков о прибытии в Турцию более 1,5 млн афганских беженцев.

Турецкий лидер отметил, что, по данным МВД, в настоящее время в Турции находятся около 300 тыс. мигрантов из Афганистана.

«Афганский народ – дружественный мусульманский народ, и мы не вправе закрывать границы для друзей», - сказал Эрдоган.

Турция делает все возможное для предотвращения нелегальной миграции, в том числе из Афганистана, добавил он.