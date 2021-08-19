Лучший телеканал России объявили «иностранным агентом»

Основанием для этого скандального решения послужило расследование комиссии Госдумы по изучению фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. И реакция последовала незамедлительно.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лучший и наиболее смотрибельный телеканал "Дождь". Об этом сообщают российские СМИ.

Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, "телеканал "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения комиссии, материалы поступали к нам от различных организаций и граждан. В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Отметим, что круглосуточный информационный телеканал «Дождь» активно освещает протестные акции в России, а также дела политзаключенных, на освобождении которых настаивает Запад.