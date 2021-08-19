Афганский кризис вызывает политический кризис в США наш комментарий
В Кабульском аэропорту под охраной американских подразделений и барражирующих боевых самолетов продолжается эвакуация граждан США и афганцев, сотрудничавших с войсками западной коалиции, международными организациями и прочих лиц, для которых приход талибов означает смертельную опасность. Сообщается о вывезенных с конца июля 12 тысячах человек, семь тысяч из которых – покинули страну уже после захвата Кабула «Талибаном». Джо Байден сказал, что процесс эвакуации будет длиться столько, сколько понадобится, даже если выйдет за объявленную ранее дату завершения выхода американцев из Афганистана – 31 августа.
Решительность, которую сейчас проявляет американский президент в этой, по сути, спасательной операции, пока никак не компенсирует ужасающего впечатления, которое произвело стремительное падение афганского режима, вызвавшее паническое бегство всех, кто был его частью и с ним сотрудничал. Возможна была иная организация выхода США из Афганистана, это отдельный вопрос, но то, что американский президент несет ответственность за то, как выход осуществляется, несомненно.
Масла в огонь критики Байдена подлила публикация Wall Street Journal, в которой источники журналистов в дипломатическом ведомстве рассказали о секретной телеграмме, в которой еще за месяц до падения Кабула, 13 июля, сотрудники посольства в Афганистане предупреждали руководство Государственного департамента США о том, что наступление талибов развивается неожиданно стремительным образом и что правительственные войска Афганистана могут с ним не справиться. Телеграмма за подписью двух с лишним десятков дипломатов ушла в Вашингтон с пометкой «срочно». Таким образом, у Белого дома было время на принятие каких-то чрезвычайных решений в связи с быстро менявшейся обстановкой, но их не последовало.
О том, что американцы негативно отреагировали на нерешительность своей власти в Афганистане, отчетливо засвидетельствовали свежие опросы общественного мнения. По данным исследования Reuters/Ipsos, только 46% опрошенных поддерживают деятельность Джо Байдена на посту президента, это самый низкий показатель с начала его президентства. Очень впечатляет сравнение с таким же опросом, но проведенным буквально перед падением Кабула: в нем Байдена поддерживали 53%. Такое внушительное падение поддержки, на целых семь процентов буквально в считанные дни – серьезный удар по президенту. Американцы не любят выглядеть слабыми.
При этом 75% одобрили отправление дополнительных подразделений в Афганистан для обеспечения безопасной эвакуации, и столько же поддержали необходимость помочь покинуть страну тем афганцам, которые сотрудничали с США. Никаких иллюзий о перспективах войны в этой далекой страны у большинства нет: 68% американцев считают, что «ничем хорошим она бы не закончилась, когда бы ни пришлось выводить войска».
Опубликованные данные другого опроса, проведенного центром исследования общественного мнения NORC при Чикагском университете, подтверждают непопулярность войны в Афганистане. 62% американцев считают, что вообще не следовало в нее влезать. Практически столько же, 63%, так же думают и о войне в Ираке.
Америка сейчас серьезно переосмысливает приоритеты. Так, на вопрос, откуда исходит наибольшая угроза США, 65% ответили, что от экстремистских групп внутри страны, и лишь 50% - от иностранных террористов. Все-таки штурм Белого дома 6 января сторонниками Трампа произвел на граждан неизгладимое впечатление. И словно в подтверждение этих страхов, 19 августа у библиотеки Конгресса США в Вашингтоне некий Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины угрожал взорвать грузовик с пропаном. Прежде чем сдаться полиции, он в своем репортаже в соцсетях раскритиковал Байдена, в том числе и за ситуацию в Афганистане.
Политический обозреватель New York Times Генри Олсен обращает внимание, что нынешнее резкое падение поддержки Джо Байдена может означать начало серьезных проблем для власти и демократов в частности. Ведь, по его словам, пробайденовская коалиция на президентских выборах была в значительной степени антитрамповской. Теперь же этот фактор перестал действовать, и основания для поддержки сильно размылись. Байдена будут критиковать за его собственные провалы, а не награждать доверием из-за шока от очередных проделок Трампа. От того, как президент пройдет свой первый тяжелый кризис, зависит, сколько новых кризисов и какой тяжести у него впереди.