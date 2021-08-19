В Кабульском аэропорту под охраной американских подразделений и барражирующих боевых самолетов продолжается эвакуация граждан США и афганцев, сотрудничавших с войсками западной коалиции, международными организациями и прочих лиц, для которых приход талибов означает смертельную опасность. Сообщается о вывезенных с конца июля 12 тысячах человек, семь тысяч из которых – покинули страну уже после захвата Кабула «Талибаном». Джо Байден сказал, что процесс эвакуации будет длиться столько, сколько понадобится, даже если выйдет за объявленную ранее дату завершения выхода американцев из Афганистана – 31 августа.

Решительность, которую сейчас проявляет американский президент в этой, по сути, спасательной операции, пока никак не компенсирует ужасающего впечатления, которое произвело стремительное падение афганского режима, вызвавшее паническое бегство всех, кто был его частью и с ним сотрудничал. Возможна была иная организация выхода США из Афганистана, это отдельный вопрос, но то, что американский президент несет ответственность за то, как выход осуществляется, несомненно.

Масла в огонь критики Байдена подлила публикация Wall Street Journal, в которой источники журналистов в дипломатическом ведомстве рассказали о секретной телеграмме, в которой еще за месяц до падения Кабула, 13 июля, сотрудники посольства в Афганистане предупреждали руководство Государственного департамента США о том, что наступление талибов развивается неожиданно стремительным образом и что правительственные войска Афганистана могут с ним не справиться. Телеграмма за подписью двух с лишним десятков дипломатов ушла в Вашингтон с пометкой «срочно». Таким образом, у Белого дома было время на принятие каких-то чрезвычайных решений в связи с быстро менявшейся обстановкой, но их не последовало.

О том, что американцы негативно отреагировали на нерешительность своей власти в Афганистане, отчетливо засвидетельствовали свежие опросы общественного мнения. По данным исследования Reuters/Ipsos, только 46% опрошенных поддерживают деятельность Джо Байдена на посту президента, это самый низкий показатель с начала его президентства. Очень впечатляет сравнение с таким же опросом, но проведенным буквально перед падением Кабула: в нем Байдена поддерживали 53%. Такое внушительное падение поддержки, на целых семь процентов буквально в считанные дни – серьезный удар по президенту. Американцы не любят выглядеть слабыми.