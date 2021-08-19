Турция начала разработку еще одного уникального беспилотника

Беспилотное противолодочное средство сможет дополнить другие беспилотные корабли Ares, первым из которых стал ULAQ AUSV. «Наш проект беспилотного противолодочного боевого катера завершен. Мы делаем все возможное, чтобы представить его в 2021 году», — заявил Утку Аланч в интервью агентству «Анадолу».

В Турции началась разработка нового беспилотника, который уничтожает субмарины, сказал в интервью турецким СМИ генеральный директор верфи Арес - Утку Аланч в ходе выставки IDEF-2021 в Стамбуле.

По словам представителя Ares, противолодочный беспилотник будет производиться совместно с компанией Mateksan Defense. Девяносто процентов агрегатов, использующихся в производстве беспилотника, произведены в Турции — в том числе системы вооружения.

Представитель Ares отметил, что после начала серийного производства верфь может выпускать до пятидесяти беспилотных транспортных средств в год. Изначально продукция была разработана для нужд турецких сил безопасности, но в будущем планируется экспорт беспилотников.

Беспилотник ULAQ USV обладает дальностью автономного плавания до 400 километров, а максимальная скорость составляет 65 километров в час. Корабль получил систему наблюдения с дневным и ночным каналом, а также модуль зашифрованной связи.

Вооружение ULAQ USV состоит из пусковой установки с четырьмя ракетами Cirit, и двумя противотанковыми ракетами большой дальности L-UMTAS. Автономный аппарат с дистанционным управлением может использоваться для разведки, конвойных миссий и охраны стратегических объектов.