В нынешней афганской истории самым омерзительным и бесславным персонажем является Ашраф Гани. Он должен был просить, умолять, врать, сочинять и обещать — но договориться с талибами о безопасных коридорах для людей, которые давали ему присягу и шли в бой, выполняя его приказы. Вместо этого – прихватил денег, сколько смог, а смог он почти 170 миллионов долларов, и улетел в Эмираты. Безбедно доживать свою никчемную жизнь.

Как уже ранее сообщал haqqin.az, беглый президент Афганистана Ашраф Гани опроверг обвинения в том, что, покидая президентский дворец, прихватил с собой большую сумму государственных денег.

Гани утверждает, что своим бегством спас страну от кровопролития. Видимо, он имел в виду именно свою кровь, ведь ничья другая его уже давно не волнует. Дважды победив на выборах президента Афганистана, в 2014-м и в 2019-м – и оба раза с помощью подтасовок, он сделал все, чтобы страна оставалась «несостоявшимся государством», которое держалось только на американских штыках. И как только они ушли – Кабул с треском рухнул.

Да так, что «лучший министр финансов в Азии в 2003 году» по версии Ассоциации трейдеров развивающихся рынков Emerging Markets, даже не все деньги в самолет перед бегством успел погрузить – часть их так и осталась на взлетной полосе. Его соплеменником по племени ахмадзай являлся растерзанный душманами президент Мухаммад Наджибулла, оставшийся в стране даже зная, что его убьют. Его пример Гани не вдохновил: бросив всех, но не забыв про деньги, он сбежал.

И теперь смеет заявлять, что «приветствует все усилия главы высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы и экс-президента Хамида Карзая», а также со временем обещает вернуться. Так понимаю, в Эмираты Ашраф Гани вылетал для того, чтобы «истинные исламские ценности» перевести на свои счета без процентов, комиссий и смс.

Был ли этот персонаж «президентом Афганистана» или, как называют его талибы, «главой оккупационной администрации»? Говорить так – это слишком сильно ему льстить. С 2001 года, когда он занял пост старшего советника президента Афганистана Хамида Карзая по финансовым вопросам, должность у него в Афганистане была только одна – «смотрящий за финансовыми интересами американских подрядчиков».

Согласно исследованию Университета Брауна, США потратили на военную операцию в Афганистане с 2001 года около $ 1 триллиона долларов. На пике военных расходов пришедшихся на 2010-2012 годы, афганская экспедиция обходилась американцам в 300 миллионов (прописью – триста миллионов) долларов в день. Вы только представьте себе, какие суммы при этом отмывались, дробились на части, чтобы ручейками разойтись по карманам американских подрядчиков, афганских должностных лиц, иностранных бизнесменов и так далее, включая даже представителей "Талибана".

И за всеми этими потоками стоял он, выходец из пуштунской семьи крупных землевладельцев, волею судьбы ставший эмиссаром Всемирного банка, в 2006 году за малым не ставший Генеральным секретарем ООН.

Кстати, Гани еще и известный правозащитник, если кто не знал. Он входит в консультативный совет Комиссии ООН по расширению юридических прав малоимущих слоёв населения, а также является одним из директоров неправительственной правозащитной организации World Justice Project. Такой вот весь из себя либеральный ставленник международной финансовой закулисы, который безуспешно, но активно участвовал в разграблении Афганистана – а теперь еще и собирается туда вернуться.