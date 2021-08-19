Министр обороны Армении недоволен питанием в армии
Министр обороны Армении Аршак Карапетян на совещании в ведомстве раскритиковал поставщиков продуктов питания в армию за плохое качество. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.
Армянскому министру доложили о выявленных проблемах и случаях несоответствия продукции требованиям, закрепленным в контрактах.
Министр поручил военной полиции в ежедневном режиме контролировать ситуацию в столовых и на продскладах, а против компаний, допустивших нарушения, задействовать все имеющиеся правовые механизмы.