И следом санкции против россиян, участвующих в «Северном потоке-2»

США ввели санкции против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством трубопровода "Северный поток-2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в заявлении Блинкена, распространенном ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа, ведомство представило в Конгресс США отчет, в котором "перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в проекте трубопровода "Северный поток-2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - заявил госсекретарь.

По его словам, указанное в отчете судно, как и еще одно российское судно, участвующее в проекте, "будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц". Имена подвергнутых санкциям россиян и название судна не приводятся.