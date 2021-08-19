И Великобритания нанесла удар по России: за Скрипаля и Навального

Великобритания в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля, говорится в заявлении британского Минфина. Об этом сообщает Интерфакс.

Под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, замдиректора Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков, сотрудники этого института - Алексей Александров и Иван Осипов, глава специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в октябре 2020 года объявлял, что Британия вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального.