Сирия может вступить в ОДКБ

Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно этой стране и государствам организации. Об этом сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность", - сказал Картаполов.