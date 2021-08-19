Американцы поступили с Афганистаном, как после шаха с Ираном запоздалый комментарий
Как ранее сообщал haqqin.az, администрация США заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы талибы не смогли получить к ним доступ.
Все очевиднее становится то, что стремительный приход талибов к власти и захват ими Кабула был связан не с тем, что афганцы оказались слабее, чем ожидалось. А с тем, что американцы повели себя не так, как ожидалось. Как бейсболку с головы смахнули, в одночасье кинув все и всех.
Но «афганское танго» Байдена, похоже, далеко не закончено. И как только прошли переговоры талибов с бывшим председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим спикером сената Фазл Аль-Хади Муслимьяром – в Вашингтоне в спешном порядке заморозили афганские активы. Под вполне благовидным предлогом – не допустить к ним талибов.
В самый критический момент Афганистан остался без денег. Армия, полиция и государственные служащие – без заработной платы, то есть – без средств к существованию. Выход-то есть – наращивать наркотрафик, но вряд ли остальной мир будет от этого в восторге.
Тем более, что и сами талибы не слишком к этому стремятся, поскольку производство наркотиков, при всей его прибыльности, тот еще бумеранг, наркотизация местного населения носит ужасающие масштабы, вне зависимости от того, кто ты – пуштун, узбек, таджик или хазареец.
Бросив Афганистан, американцы не позабыли прихватить с собой «золотой ключик» от страны. А дальше повторится «иранская история» с активами шаха, которые он держал в Америке – против Ирана были введены санкции и деньги исчезли. Нет, официально-то они, вроде как, и есть – но вот иранцы доступа к ним получить не могут. И все сильнее подозрение, что физически от этих активов остались только записи на банковских счетах.
Вполне рабочая схема и для Афганистана – достаточно ввести против нового правительства страны, и не важно, кто войдет в его состав, как афганские активы испарятся. В конце концов американские банки и не такое проворачивали. Хотя, часть из них, наверняка, будет использована и в самом Афганистане. На поддержку нужных фигур, того же Масуда-младшего, который в последние дни приобретает все большую популярность на Западе.
А может, они пойдут на компенсацию американских издержек от оккупации Афганистана. Тут вот власти США объявили, что они сейчас «пытаются подсчитать, какое количество американского оружия и военной техники, переданного Вашингтоном бывшей афганской правительственной армии, могло впоследствии попасть в руки боевиков движения Талибан».
Насмешили, право. Что-считать-то? Все там…