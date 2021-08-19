Все очевиднее становится то, что стремительный приход талибов к власти и захват ими Кабула был связан не с тем, что афганцы оказались слабее, чем ожидалось. А с тем, что американцы повели себя не так, как ожидалось. Как бейсболку с головы смахнули, в одночасье кинув все и всех.

Но «афганское танго» Байдена, похоже, далеко не закончено. И как только прошли переговоры талибов с бывшим председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим спикером сената Фазл Аль-Хади Муслимьяром – в Вашингтоне в спешном порядке заморозили афганские активы. Под вполне благовидным предлогом – не допустить к ним талибов.

В самый критический момент Афганистан остался без денег. Армия, полиция и государственные служащие – без заработной платы, то есть – без средств к существованию. Выход-то есть – наращивать наркотрафик, но вряд ли остальной мир будет от этого в восторге.

Тем более, что и сами талибы не слишком к этому стремятся, поскольку производство наркотиков, при всей его прибыльности, тот еще бумеранг, наркотизация местного населения носит ужасающие масштабы, вне зависимости от того, кто ты – пуштун, узбек, таджик или хазареец.

Бросив Афганистан, американцы не позабыли прихватить с собой «золотой ключик» от страны. А дальше повторится «иранская история» с активами шаха, которые он держал в Америке – против Ирана были введены санкции и деньги исчезли. Нет, официально-то они, вроде как, и есть – но вот иранцы доступа к ним получить не могут. И все сильнее подозрение, что физически от этих активов остались только записи на банковских счетах.