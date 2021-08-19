Азербайджан увеличит поставку нефти по территории России

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила в российскую компанию «Транснефть» заявку о прокачке в 2022 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1,209 млн тонн нефти против 1,09 млн т в 2021 году, сообщил Turan информированный источник в SOCAR.

«Мы подали заявку «Транснефти» на объемы прокачки на 2022 год. Речь идет о намеченном объеме в 1,209 млн тонн. В 2021 году наш транзит через РФ составит 1,09 млн тонн», — сказал источник.

SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 0,6133 млн тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с ноября 1997 года.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, SOCAR в январе-июле 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 583,29 тыс. тонн нефти (рост в 19,7 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года).

Источник в SOCAR сообщил Turan, что природные катаклизмы на Черном море у берегов РФ не повлияли на график отгрузки азербайджанской нефти в июле-августе и ее отправка на мировой рынок через Новороссийск идет в штатном режиме.

В июле из Баку до Новороссийска пошло 84,74 тыс. тонн нефти (одна танкерная партия).