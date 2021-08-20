Турция разработала и представила новый пулемет
Турецкая компания Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ представила впервые на 15-й Международной выставке оборонной продукции IDEF 2021 в Стамбуле турецкий пулемет SAR 762 MT калибра 7,62x51.
Быстросменный ствол позволяет вести из SAR 762 MT безостановочную стрельбу. Вес новинки – 12 кг. Дальность стрельбы – 1200 метров.
Как сообщает Анадолу, оружие успешно прошло все тестовые испытания, налажено серийное производство. SAR 762 MT поступит в Вооруженные силы Турции, Главное управление жандармерии и Главное управление полиции.
В компании продолжаются тестовые испытания прототипа крупнокалиберного пулемета SAR 127 MT калибра 12,7x99.