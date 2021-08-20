Армия Ахмада Масуда наступает. Талибы отступают главное на этот час
Вооруженные отряды Ахмада Масуда - сына национального героя Афганистана, лидера "Северного альянса", "панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда - в пятницу отбили у талибов три уезда в провинции Баглан - Салах, Пули-Хисар и Бану, сообщает Panjshir_Province.
Ахмад Масуд возглавил сопротивление талибам в Панджшере - последнем регионе Афганистана, который не подконтролен "Талибану".
Panjshir_Province выложило видео, на котором бойцы сопротивления устанавливают флаг Афганистана над зданием главы администрации уезда Дих-Салах.
"Флаг Афганистана вернулся в Дих-Салах провинции Баглан после ожесточенной борьбы с талибами", - сообщает издание в эти минуты.