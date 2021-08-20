Турецкий спецназ спас турецких девушек-медиков в Кабуле

Пятеро сотрудников здравоохранения Турции, прибывшие в Афганистан 23 дня назад, в том числе две женщины, остались заблокированными в медклинике в Кабуле. Медики обратились с призывом о помощи через социальные сети, после чего силы безопасности Турции доставили их в аэропорт Хамида Карзая для безопасной эвакуации. Об этом сообщает Анадолу.

«Мы очень боялись. Нам помогли турецкие военные и полицейские специального назначения. Наше государство не оставило нас тут. После публикации видео с нами связались. Нас спасли полицейские спецназа. Мы им очень благодарны. Мы благодарны за все», - рассказывает Алейна Тыкы, отметив, что идея снять видеообращение с призывом о помощи была общей.

Медработники будут доставлены в Пакистан первым же эвакуационным рейсом, оттуда отправятся в Турцию.