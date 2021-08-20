В Армении всё очень несерьезно: Григорян вернулся к себе домой – в Совбез

Несколько месяцев назад после отставки странного министра иностранных дел Ары Айвазяна, армянский премьер-министр Никол Пашинян назначил главой внешнеполитического ведомства своего испытанного по баррикадам соратника, секретаря Совбеза Армена Григоряна. Правда, не министром, а первым замом и исполняющим обязанности министра. Экспертное сообщество пришло к выводу, что неформалу Армену Григоряну, который ни дня не проработал в системе МИД, предоставили шанс войти в курс дела. А затем и последует логическое назначение на пост министра.

Однако совершенно неожиданно для экспертов, но весьма ожидаемо для армянских СМИ, на пост министра иностранных дел назначается Арарат Мирзоян – бывший архивариус и аналитик плохого информационного агентства. Все подумали, что накануне дипломатических баталий Пашинян собирает в МИД всю свою тяжелую артиллерию. Да не тут-то было. Новым указом армянский премьер возвращает Армена Григоряна в кресло секретаря Совбеза Армении.

Чем же были вызваны назначение Григоряна в МИД и обратный отзыв в Совбез? Лучше самого Григоряна никто не смог бы прокомментировать армянскую метаморфозу. Одним комментарием Григорян разбил все геополитические конструкции, которые на протяжении трех месяцев выстраивали армянские аналитики Севанского розлива. А как-то пророссийские эксперты в Ереване убеждали всех, что отчуждение Григоряна из Совбеза исходит из недоверия «соросенку» со стороны российского генералитета. Дескать, ему не доверяли и секретную переписку с силовиками. Повторюсь, все конструкции полетели на дно озера Гарагёль.

В интервью Общественному ТВ Армении Григорян признал, что его откомандировали в МИД с одной целью – навести порядок в дипломатическом ведомстве. «Во внешнеполитическом ведомстве был кризис, возникший из-за отсутствия министра и его заместителей. Чтобы обеспечить бесперебойную работу министерства, глава правительства Никол Пашинян принял решение "командировать" меня в МИД, пока ситуация не прояснится».

Ситуация прояснилась после назначения Мирзояна. Григорян навел порядок, выступил в роли чиновника специального назначения и вернулся обратно домой. Вот так все и обстоит в великом и древнем армянском царстве-государстве...