Президент Сирии Башар Асад направил в Вашингтон сирийскую делегацию для проведения переговоров с США касательно дальнейшего американского присутствия на территории Сирии. Согласно данным Middle East Monitor, сирийские власти неудовлетворены нежеланием России кардинально изменить ситуацию в Сирии и продолжить борьбу с боевиками и незаконными формированиями. При этом Дамаск может предложить США довольно выгодное предложение, касающееся размещения американских сил в нескольких регионах страны, а не только в восточной части арабской республики.

Помимо прочего, сообщается о том, что Вашингтон вполне может признать легитимность Асада ради выдворения российских военных из региона.

«Сирийский режим Башара Асада направил своего посланника в Соединенные Штаты для обсуждения возобновления отношений между двумя странами в результате предполагаемого разлада между режимом и его союзником - Россией. Асад обращается к США с предложением организации координации «всех вопросов, связанных с Ближним Востоком», при условии, что Вашингтон примет и признает легитимность его режима. Предложение о возобновлении отношений является следствием недавних разногласий между Дамаском и Москвой, в первую очередь из-за восстания в южной сирийской провинции Дараа. Если сообщения сирийского посланника, направившегося в США верны, это нанесет значительный удар по отношениям Москвы с Асадом», - сообщает издание.

Российская сторона пока не комментирует визит делегации Сирии. Специалисты отмечают, что даже на фоне передачи России военных объектов в Сирии, Дамаск может разорвать свои договорённости, если озвученная сделка с США состоится.