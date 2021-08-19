В Сабирабаде мужчина застрелил жену, потом тестя, а потом себя
В Сабирабадском районе произошла семейная трагедия. Как сообщает АПА, инцидент произошел в селе Аскербейли Сабирабадского района.
Житель села Бейлик Саатлинского района Магеррамов Низам Гараоглан оглу 1963 года рождения убил из охотничьего ружья свою жену, жительницу села Аскербейли Сабирабадского района Магеррамову Рухию Амирхан гызы 1976 года рождения и тестя, жителя того же села Афлатунова Амирхана Алибала оглу 1936 года рождения, после чего покончил с собой.
По данному факту в прокуратуре Сабирабадского района проводится расследование.