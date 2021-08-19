Провал США в Афганистане: Байдену пригрозили сразу тремя импичментами

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (представляет Республиканскую партию) направила три резолюции об импичменте против президента США Джо Байдена. Об этом она сама сообщила в Twitter.

«Сегодня я представила три резолюции об импичменте против Джо Байдена за невыполнение им своих обязанностей в Афганистане, нарушение им иммиграционного законодательства, вызвавшего кризис национальной безопасности на нашей южной границе, и его узурпацию власти в Конгрессе, игнорируя Верховный суд США», — написала Грин, ее слова приводит РБК.

Грин опубликовала документ, где заявила, что за семь месяцев правления Байдена Америка утратила уважение всего мира.

Движение «Талибан» начало наступление на Афганистан, после того как США стали выводить оттуда свои войска. Военные США находились в Афганистане с 2001 года, после терактов 11 сентября в этом же году, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида». 15 августа этого года талибы объявили, что полностью захватили Афганистан. В тот же день президент Ашраф Гани бежал из страны. 17 августа Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана.