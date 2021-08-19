Талибы объявили охоту на тех, кто помогал США и НАТО

Талибы начали розыск жителей Афганистана, которые помогали США и НАТО. Об этом говорится в документе, подготовленном для ООН, с которым ознакомились BBC и New York Times.

Издания пишут, что у талибов есть список с адресами сотрудничавших с американцами людей, которых они хотят «допросить и наказать». Если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи. В особой опасности находятся военные, полицейские и те, кто работал на следственные органы свергнутого правительства. В черном списке оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.

Талибы ищут и журналистов. На западе Афганистана они убили одного и тяжело ранили другого родственника корреспондента Deutsche Welle. Об этом сообщило руководство германской медиакомпании. По его данным, талибы искали журналиста, который в настоящее время находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться.

Германские СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане на немецкие издания, а также для членов их семей.