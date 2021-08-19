«Морские котики» Азербайджана готовы к бою фото, видео
Министр обороны Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в церемонии выпуска курса «морских котиков», сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
На церемонии, прошедшей в воинской части ВМС, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступая на мероприятии, министр особо отметил мужество военнослужащих азербайджанской армии, в том числе «морских котиков», проявленное во время Отечественной войны, сообщил, что их героизм высоко оценен президентом Ильхамом Алиевым.
Гасанов также поблагодарил турецких офицеров и личный состав ВМС Азербайджана за организацию и проведение на высоком уровне курса, в котором участвовали и профессиональные инструкторы из Турции.
По его словам, проведение подобных курсов, вносящих большой вклад в дальнейшее повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будет продолжено.
Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.
По завершении церемонии были продемонстрированы оружие и другие военные средства, находящиеся на вооружении «морских котиков».
Затем на учебном полигоне воинской части были продемонстрированы образцовые выступления спецназовцев. Министр дал соответствующие указания по более качественному выполнению заданий.