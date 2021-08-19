У Азербайджана будет своя вакцина от COVID-19?

В Азербайджане проводятся исследования для создания отечественной вакцины от коронавируса. Об этом написал в Twitter председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"После долгих лет в Азербайджане стартовали исследования в сфере клеточной структуры в целях создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19", - говорится в публикации.