Греция боится афганских беженцев и установила 40-километровую стену на границе с Турцией

Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва мигрантов из Афганистана. Об этом пишет Русскаяя служба BBC.

"Мы не можем пассивно ждать возможных последствий, - заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис во время визита в регион Эврос. - Наши границы останутся неприкосновенными".

Ранее Турция призвала европейские страны позаботиться об афганских мигрантах. В телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что резкое увеличение числа людей, покидающих Афганистан, может стать серьезной проблемой для всех.

"Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране", - заявил Эрдоган.