Азербайджанские военные спасают афганских детей видео
В социальных сетях распространились видеоматериалы о том, как несущие службу в Афганистане азербайджанские миротворцы помогают желающим покинуть страну афганцам. Соответствующими видеоматериалами на своем аккаунте в Твиттере поделился военный эксперт Вашингтонского Фонда наследия Люк Коффи.
На видео родитель, который не может покинуть аэропорт Кабула, отдает своего ребенка миротворцам.
Один из солдат говорит по-азербайджански. Отмечая, что эти солдаты из Азербайджана, военный эксперт приветствует их действия.
Look at this! Azerbaijani soldiers in the thick of it at Kabul International Airport! Bravo!! 🇦🇿 pic.twitter.com/OctpTcVqCe— Luke Coffey (@LukeDCoffey) August 20, 2021
Согласно официальной информации Минобороны Азербайджана, миротворческое подразделение азербайджанской армии из 120 военнослужащих вместе с турецкими силами продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта.