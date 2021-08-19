В социальных сетях распространились видеоматериалы о том, как несущие службу в Афганистане азербайджанские миротворцы помогают желающим покинуть страну афганцам. Соответствующими видеоматериалами на своем аккаунте в Твиттере поделился военный эксперт Вашингтонского Фонда наследия Люк Коффи.

На видео родитель, который не может покинуть аэропорт Кабула, отдает своего ребенка миротворцам.

Один из солдат говорит по-азербайджански. Отмечая, что эти солдаты из Азербайджана, военный эксперт приветствует их действия.