Брат Ашрафа Гани присоединился к талибам
Хашмат Гани, младший брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присоединился к движению «Талибан». Об этом говорится в заявлении талибов.
«Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани»,— сказано в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
Халиль Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член группировки «Сеть Хаккани», которая тесно контактирует с талибами. Сообщается, что сегодня, 21 августа, в Кабуле прошла его встреча с афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.