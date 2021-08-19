Прокуратура о тройном убийстве в Азербайджане

В прокуратуру Сабирабадского района поступила информация о том, что 20 августа, приблизительно в 23:00, на территории села Аскербейли скончались три человека.

Как сообщили в прокуратуре Сабирабадского района, в ходе расследования было установлено, что житель села Бейлик Саатлинского района Магеррамов Низами (1963 г.р.), возмущенный тем, что его супруга Магеррамова Ругия Амирхан гызы (1976 г.р.) вернулась в отчий дом, в указанный день приехал в дом своего тестя Амирхана Афлатунова (1936 г.р.) в селе Аскербейли Сабирабадского района, застрелил его и Р.Магеррамову из охотничьего ружья, а затем покончил с собой.

В прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Следствие продолжается.