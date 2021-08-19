Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало в пользование семей шехидов и раненых участников Отечественной войны жилое здание (45 квартир) в Ленкоранском районе, сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно сообщению, документы на квартиры гражданам вручили замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава ИВ Ленкоранского района Талех Гарашев.

Насирли напомнил, что министерство предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир и частных домов в 2018 году, 934 - в 2019 году, 1 572 - в 2020 году.

«В этом году ведутся работы по предоставлению до трех тысяч квартир и частных домов», - сказал он.