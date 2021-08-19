Илькин Шафиев, обозреватель 14:45

Один из пользователей соцсетей задался на днях вопросом, какой могла быть реакция в обществе, если бы Александр Флеминг изобрел спасший сотни миллионов жизней антибиотик не в 1928 году, а в XXI веке. Полагаю, открытие Флеминга стало бы сегодня толчком для протеста «пенициллин-диссидентов», которые, во-первых, не стали бы даже слушать о вакцинации, а, во-вторых, с пеной у рта убедили бы в своей правоте родственников и друзей. Ответ на классический вопрос: «А чем мотивируете?» звучал бы, наверное, так: «Вы в самом деле не понимаете, что происходит?! Нам хотят ввести плесень!! Всем! То есть, задуман дьявольский план, детали которого мы пока не знаем, но цель которого очевидна: они хотят нас отравить! Всех! Кто эти «они»? Масоны, мировое правительство, ЦРУ, да какая разница, кто?! Главное, они хотят впрыснуть плесень и превратить нас в грибы!..»

К несчастью, на примере «COVID-диссидентства», ставшего в последнее время весьма распространенным социальным явлением, приходится констатировать, что глобальная мощь интернета и других технологий обмена информацией, безусловно, обогатившие пользователей Сети, сделали их в то же время очень уязвимыми, вынуждая чуть ли не ежеминутно отделять информационные зерна от фейковых плевел. Увы, с молниеносной скоростью в Интернете распространяется не только полезная и подтвержденная источниками информация, но и откровенная «чернуха», густо замешанная на наблюдениях «народных целителей», сюжетах голливудских триллеров и новостях «сарафанного радио». К сожалению, далеко не каждый пользователь может отличить комментарии профессионалов от умозаключений «диванных оракулов». Особенно, когда сумасбродные идеи этих новых «интернет-мессий» поддерживают – и это с трудом укладывается в голове! - хорошо образованные и уважаемые в обществе люди…

К грустью приходится признавать, что пандемия коронавируса, представляющая собой самый опасный вызов человечеству в XXI веке, инициировала не только мозговой штурм ведущих ученых-эпидемиологов, сумевших в сжатые сроки создать эффективные вакцины, но и создала более чем благодатную почву для всякого рода доморощенных «пророков», сумевших своими «проповедями» зомбировать десятки, если не сотни миллионов людей во всем мире, которые, несмотря на смерть от коронавируса почти четырех с половиной миллионов человек, не желают возвращаться к привычной жизни без ограничений, не хотят спасать себя и близких от последствий чрезвычайно опасной болезни с непредсказуемыми последствиям и не спешат вакцинироваться по принципу «как бы чего не вышло»… Эта крайне опасная для здоровья нации тенденция прослеживается и в Азербайджане, куда были своевременно завезены антиковидные вакцины сразу от четырех мировых производителей (к слову, похвастать подобным могут даже не все страны в первой мировой «двадцатки»). И хотя по темпам вакцинации Азербайджан оставил далеко позади соседние Грузию, Армению, не говоря уже об Иране, часть населения республики от прививок по-прежнему наотрез отказывается. Не говоря уже о том, что в последнее время набирает популярность практика лжевакцинации, искажающая статистику борьбы с пандемией и общий эпидемиологический фон. Не случайно, именно этому аспекту было уделено особое внимание на брифинге помощника президента Шахмара Мовсумова, прошедшем накануне в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, где, в частности, отмечалось, что борьба с фальшивыми COVID-сертификатами будет максимально строгой.