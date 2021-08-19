Чего не поделили узбеки и армяне в Москве?

В Москве произошла массовая драка с участием мигрантов-строителей, в ней приняли участие около 20 человек, задержаны граждане Узбекистана и Армении, сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации, конфликт произошел в ночь на пятницу на стройплощадке на улице Маресева в районе станции метро «Некрасовка».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Узбекистана и двух граждан Армении до выяснения обстоятельств. Полиция провела проверки, обстоятельства и причины драки выясняются.