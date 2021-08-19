Меркель назвала будущего канцлера Германии

Политик напомнила, что впервые с 1994 года действующий канцлер не пытается переизбраться. Своим преемником она считает Армина Лашета.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала человека, которого считает своим преемником на посту главы Бундестага. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии в Берлине, пишет РИА Новости.

«За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет. ...Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — подчеркнула она.

Меркель высоко оценила личные качества Лашета, среди которых «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

По её словам, эти качества определяют его деятельность в правительстве, в Европарламенте, на посту первого министра интеграции Германии, премьер-министра Северного Рейна-Вестфалия, главы Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры.

Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре, Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве.