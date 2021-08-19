Меркель назвала будущего канцлера Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала человека, которого считает своим преемником на посту главы Бундестага. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии в Берлине, пишет РИА Новости.
Политик напомнила, что впервые с 1994 года действующий канцлер не пытается переизбраться. Своим преемником она считает Армина Лашета.
«За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет. ...Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — подчеркнула она.
Меркель высоко оценила личные качества Лашета, среди которых «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».
По её словам, эти качества определяют его деятельность в правительстве, в Европарламенте, на посту первого министра интеграции Германии, премьер-министра Северного Рейна-Вестфалия, главы Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры.
Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре, Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве.