Минтруда обратилось к семьям шехидов и ветеранам войны

Граждане вышеуказанных категорий могут обращаться в ЕКЦ DOST по месту прописки. Они будут приняты при наличии у них документа о прохождении вакцинации, COVİD-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцинации.

- в Центре DOST №4 по Бинагадинскому, Насиминскому и Наримановскому районам – Баку, Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова, 31-03.

- в Центре DOST №3 по Низаминскому, Хатаинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам - Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 183b;

- в Центре DOST №2 по Хазарскому и Пираллахинскому районам - Баку, Хазарский район, пос. Шувелан, ул. А. Ильдрыма, 30b;

- в Центре DOST №1 по Ясамальскому, Сабаильскому и Гарадагскому районам – Баку, Ясамальский район, ул. И.Гутгашенлы, 86;

ЕКЦ будут работать по нижеуказанным адресам:

В соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, 23 августа единые координационные центры DOST (ЕКЦ) на первом этапе начнут принимать обращения членов семей шехидов, раненых участников 44-дневной Отечественной войны и граждан, которым назначена инвалидность в связи с войной, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Центры также будут оказывать выездные услуги. В центрах будут оказываться услуги по 26 направлениям семи государственных органов. К этим услугам относятся:

По Министерству труда и социальной защите населения:

• Выдача справок по направлениям деятельности министерства;

• Услуги по социально-медицинской экспертизе и реабилитации, в том числе назначение инвалидности, обеспечение реабилитационными средствами;

• Услуги по занятости;

• Прием обращений по трудовым пенсиям и социальным пособиям;

• Прием обращений по пособиям, назначенным президентом АР;

• Социальные услуги, в том числе профессионально-трудовая реабилитация лиц с инвалидностью, оказание социально-бытовых услуг, обеспечение санаторно-курортными путевками (направлениями).

По Министерству обороны:

• Прием обращений с целью выдачи справок для получения статуса шехида и семьи шехида (в отношении офицерского и прочего военного состава);

• Прием обращений с целью выдачи звания и удостоверения ветерана войны (в отношении азербайджанской армии);

• Прием обращений по награждению орденами и медалями (в отношении азербайджанской армии);

• Прием обращений с целью выдачи справок о повреждении (получении ранения, травмы, контузии), а также для назначения инвалидности;

• Прием обращений для выдачи документов в связи с страховыми выплатами.

По Министерству здравоохранения:

• Прием обращений об оказании медицинской помощи подведомственных медицинских учреждениях.

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу:

• Выдача справки о прохождении военной службы;

• Информирование призывников о военной части, в которой они будут проходить срочную военную службу;

• Выдача соответствующих справок ветеранам войны и семьям шехидов;

• Выдача справки о нахождении на военном учете.

Местные органы исполнительной власти:

• Прием обращений о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилплощади лица с инвалидностью, назначенной в связи с войной, члена семьи шехида;

• Прием обращений о сохранении на учете в качестве нуждающегося в жилплощади одного из членов семьи взятого на тот же учет лица с инвалидностью, назначенной в связи с войной, в случае смерти последнего;

• Выдача справок, подтверждающих состав семьи, и иных справок проживающим на территории семьям шехидов, военнослужащим, получившим ранения, и лицам с инвалидностью, назначенной в связи с войной;

• Прием обращений об увековечении имени шехида, в том числе названии его именем проспекта, улицы, площади и других составных частей соответствующей территориальной единицы, а также об их переименовании.

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию:

• Прием обращений в связи с услугами по здравоохранению в подведомственных медицинских учреждениях;

• Информирование об иммунопрофилактике;

• Предоставление данных из электронного регистра медицинских справок.

Государственная страховая коммерческая компания:

• Прием обращений в связи со страховыми выплатами наследникам лица, получившего статус шехида;

• Прием обращений о страховых выплатах лицам с инвалидностью, назначенной в связи с войной;

• Прием обращений о страховых выплатах военнослужащим, получившим повреждения (ранения, травмы, контузия) при выполнении военных и служебных обязанностей.

В бакинских центрах DOST уже созданы окна для обслуживания, по которым размещены сотрудники указанных структур, прошедшие специальные тренинги и готовые оказывать соответствующие услуги.

На следующем этапе будут приниматься обращения в ЕКЦ всех семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и инвалидов войны. В настоящее время продолжается работа по созданию ЕКЦ в других регионах страны.

Напомним, указом главы государства Министерство труда и социальной защиты населения назначено органом координирования деятельности вышеуказанных госорганов по оказываемым услугам и мониторинга ситуации по выполнению обращений граждан.