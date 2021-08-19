Нахчыван под прицелом Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, передает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Ответным огнем противник был подавлен. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении.