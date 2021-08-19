Азербайджанские военные в Москве на конкурсе «Армия культуры»
В рамках «Армейских Международных игр-2021» в Москве проходит творческий конкурс «Армия культуры». Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в творческом конкурсе наша команда будет состязаться в четырех этапах: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр» и «Выставочная деятельность».
В рамках конкурса азербайджанские военнослужащие исполнят национальные военные марши, представят азербайджанские народные инструменты и национальные танцы.
Конкурс будет проходить с 22 августа по 5 сентября. В состязаниях примут участие более 500 музыкантов, вокалистов и танцоров из 20 стран.