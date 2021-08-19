Икрам Нур для haqqin.az 16:23

Вооруженные отряды Ахмада Масуда - сына национального героя Афганистана, «панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда - в пятницу отбили у талибов три уезда в провинции Баглан. Укрываться в ущельях Панджшера можно долго. При наличии достаточного количества солдат вполне реально отразить наступление крупных сил противника. У Масуда-младшего солдат пока хватает. К нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху сейчас присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа.

Да и местное таджикское население достаточно мотивировано, чтобы, в случае необходимости, сражаться с Талибаном. Тем более что Масуд-младший для многих становится прямым продолжателем дела своего легендарного отца, мавзолей которого все еще находится в Панджшере. Вот только победить он не сможет. Для человека, семь лет проведшего в британских университетах, большую часть жизни – за границей, Афганистан не та страна, в которой он мог бы рассчитывать на военно-политический успех. Европейские и американские масс-медиа будут поднимать его «на щит» - как героя сопротивления Талибану. Не исключаю, что кое-кто попытается разыграть его карту для создания проблем талибам – но это будет продолжаться ровно до тех пор, пока Талибан не решит, что Масуд-младший во главе оппозиции представляет для них серьезную угрозу. И тогда он либо будет убит, как его отец, либо, если повезет, сбежит в Европу или США, откуда будет посылать проклятия своей стране, где его «не поняли». Его прозападная ориентация этому Западу, конечно же, льстит. В своем недавнем открытом письме, опубликованном в The Washington Post, он написал: «Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать «великим арсеналом демократии», как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях».

Проблема заключается в том, что в Афганистане к вмешательству Запада относятся совершенно иначе. И выступив с таким обращением, Масуд-младший начал сам рыть себе могилу. К массовым договоренностям местных элит с талибами можно относиться как угодно. Но их корень кроется в том, что афганцы перестали связывать свое будущее с западным присутствием в своей стране. А потому бородатые и слегка диковатые талибы для них оказались ближе и понятнее, чем просвещенные США и Европа. Такое на Востоке происходит сплошь и рядом – от постсаддамовского Ирака до Ливии, почему же Афганистан должен стать исключением? «Мы выступаем за демократию, права человека, права женщин, а также множество прочих ценностей, которых мы смогли добиться за последние два десятилетия. Мы первая линия обороны. Мы защищаем и Европу, и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных», - говорит Масуд-младший. Вот только сами афганцы так не считают. А Запад… А что Запад? Поаплодирует, возможно, соберет какие-то средства, но плечом к плечу с ним против талибов не выступит. США и Европа Афганистаном наелись вдосталь – и вновь влезать туда из-за идеализма Масуда-младшего не намерены. А это значит, что «Масудистан 2.0» в Панджшере обречен. Без поддержки извне ущелье долго не продержится. И это первое, что нужно знать всем, кто видит здесь точку сопротивления талибам.