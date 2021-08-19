27 умерших за сутки: ситуация с COVID в Азербайджане остается напряженной

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 1 196 пациентов вылечились, 27 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 388 437 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 344 603 человека выздоровели, 5 279 пациентов клиник скончались. Лечение 38 555 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.