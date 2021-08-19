ЕС не собирается признавать «Талибан» и заморозил помощь Кабулу на €1 млрд

Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан», но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев.

«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном», они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании», - цитирует ТАСС председателя Еврокомиссии.

Кроме того, Еврокомиссия сообщила о планах увеличить пакет гуманитарной помощи Афганистану свыше запланированных на 2021 год 57 млн евро, вместе с тем ЕС заморозит предназначенный для страны пакет экономической помощи в 1 млрд евро, сообщила фон дер Ляйен. Пакет не будет разморожен до тех пор, пока представители «Талибана» «не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин», отметила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки.