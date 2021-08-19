Израиль обратился к солдатам Асада: «Будьте осторожны... за вами наблюдают под микроскопом»

ВВС Израиля в ночь с 19 на 20 августа нанесли авиаудар по Сирии. Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате ракетных ударов, нанесенных из воздушного пространства Ливана по военным объектам в окрестностях Дамаска, погибли по меньшей мере четыре члена «Хизбаллы» (среди них и высокопоставленные командиры).

А правительство Асада заявляет, что, как всегда, ракетные удары Израиля «успешно отражены, 23 ракеты были сбиты в воздухе». Израильская армия традиционно, не комментирует ракетные удары, наносимые по Сирии.

Как сообщает haqqin.az, 18 августа израильская армия разбросала листовки с воздуха на юге Сирии, предупредив сирийских солдат о прекращении сотрудничества с ливанской «Хизбаллой». Это произошло спустя несколько часов после того, как израильские военные нанесли ракетные удары по военной базе и опорному пункту на западе соседней арабской республики, которые, как заявляют в ЦАХАЛ, контролируются боевиками «Хизбаллы»