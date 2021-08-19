Израиль обратился к солдатам Асада: «Будьте осторожны... за вами наблюдают под микроскопом»
ВВС Израиля в ночь с 19 на 20 августа нанесли авиаудар по Сирии. Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате ракетных ударов, нанесенных из воздушного пространства Ливана по военным объектам в окрестностях Дамаска, погибли по меньшей мере четыре члена «Хизбаллы» (среди них и высокопоставленные командиры).
А правительство Асада заявляет, что, как всегда, ракетные удары Израиля «успешно отражены, 23 ракеты были сбиты в воздухе». Израильская армия традиционно, не комментирует ракетные удары, наносимые по Сирии.
Как сообщает haqqin.az, 18 августа израильская армия разбросала листовки с воздуха на юге Сирии, предупредив сирийских солдат о прекращении сотрудничества с ливанской «Хизбаллой». Это произошло спустя несколько часов после того, как израильские военные нанесли ракетные удары по военной базе и опорному пункту на западе соседней арабской республики, которые, как заявляют в ЦАХАЛ, контролируются боевиками «Хизбаллы»
Газета The Times of Israel пишет, что листовки, написанные на арабском языке и адресованные «солдатам сирийской армии», соответствовали стилю аналогичных обращений, которые сбрасывались в Сирии в прошлом, и включали силуэт орла — символа 210-й бригады ЦАХАЛ, которой поручено защищать границу Израиля с Сирией в районе Голанских высот.
«Несмотря на наши предыдущие предупреждения об этом и даже после удара по базе «Аль-Катания» 17 июня 2021 года, «Хизбалла» манипулируя превратила вас в инструмент, в марионеток. Она использует вас и ваши базы без вашего ведома», — говорится в листовке.
В тексте также прямо упоминается должностное лицо «Хизбаллы», которое, координирует отношения между группировкой и сирийскими военными. Речь идет о Джаваде Хашаме, который «возглавляет усилия «Хизбаллы» вдоль сирийской границы» с Израилем.
«Не секрет, что Джавад Хашам в настоящее время находится на Голанах и в провинции Дераа. Командование сирийской армии считает ваши действия от имени «Хизбаллы» своим главным приоритетом. Будьте осторожны в своих действиях, за вами наблюдают под микроскопом. Помощь Хашама принесла вам разрушения, и его дурные намерения выплëскиваются наружу. Вы несëте ответственность за свои действия, а «Хизбалла» несëт ответственность за ваши страдания», — указали в листовке пропагандисты в ЦАХАЛе.